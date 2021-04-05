Рига, , 12:01 — REGNUM Победа финской компании SISU в конкурсе на поставку в армию Латвии бронетранспортеров вызывает вопросы. Об этом сообщил латвийский телеканал TV3. Отмечается, что конкурс проводился с 2017 года, а его результаты уже были пересмотрены при скандальных обстоятельствах.

Так, финская фирма поставила для проверки в Латвию всего один БТР своего производства. При этом предложенная модель уже изначально не соответствовала техническим параметрам отбора и была заметно тяжелее требуемой массы. БТР также показал весьма посредственные результаты в тестах на проходимость в условиях пересеченной местности.

Утверждение финской фирмы в качестве победителя конкурса вызвало вопросы общественности экспертов и было отменено. Позже стало известно, что от закупки новой партии таких БТР отказалась соседняя Эстония.

В 2019 году был проведен новый конкурс, победителем которого объявлена финская компания Patria, предложившая те же БТР производства SISU. В минобороны страны объяснили свой выбор более выгодным ценовым предложением, условиями гарантии и ремонта. Однако журналисты напрямую связали выбор финских БТР с возможной связью Минобороны с бывшим высокопоставленным офицером Угисом Романовсым. У того был доступ к служебной информации о закупке БТР, а сам он возглавил дочернее предприятие Patria, созданное специально для конкурса по закупке БТР.

Общая сумма контракта достигает 200 млн евро и это один из самых дорогих контрактов армии Латвии последнего времени.