Москва, , 11:59 — REGNUM На Камчатке будет создана служба по спасению морских млекопитающих. Об этом в ходе рабочей встречи в Москве с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко рассказал губернатор края Владимир Солодов.

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«В стране нет ни одного органа власти, который бы занимался систематическим изучением, подсчетами и мерами по защите этих уникальных краснокнижных и очень обаятельных животных, которые обитают в непосредственной близости к человеку», — отметил Солодов.

На Камчатке, например, для спасения лежбища сивучей от подкормки туристами, был закрыт для посещения пирс в районе бухты Моховой в Петропавловске-Камчатском.

В создании службы будет задействован Кроноцкий заповедник и волонтёры.

Одной из главных задач новой организации будет помощь морским млекопитающим, которые попадают в сети. Для этой работы необходимо наличие усыпляющих веществ, которые не производятся в России. В ходе встречи Солодов передал Виктории Абрамченко петицию природоохранных организаций Сахалина, которая набрала в интернете более 80 тыс. голосов. Зампред правительства даст поручения Россельхознадзору для выдачи разрешений на ввоз усыпляющих препаратов на Камчатку.

Как сообщало ИА REGNUM, мониторинг популяции белого медведя стартовал в Якутии. Исследования начались 3 апреля в Колымском заливе Восточно-Сибирского моря. В рамках этого мероприятия будет проведена регистрация берлог, а также особей — взрослых медведей и медвежат.