Москва, , 12:00 — REGNUM Свои поздравления новому президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку в связи с его избранием на данный пост направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 5 апреля обнародовала пресс-служба Кремля.

«Итоги голосования в Национальном собрании свидетельствуют о значительном авторитете, который вы заслужили за годы работы на высоких государственных должностях», — говорится в сообщении главы Российского государства.

Также он отметил, что отношения между Россией и Вьетнамом базируются на давних традициях дружбы и взаимного уважения и выразил уверенность в том, что совместными усилиями лидеры двух стран продолжат «дальнейшее развитие двустороннего стратегического партнерства, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах».

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Вьетнама, идёт в русле упрочения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — добавил президент РФ и пожелал новому вьетнамскому президенту успехов в работе на данном посту, «а также крепкого здоровья и благополучия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам избрало новым президентом страны Нгуен Суан Фуку.