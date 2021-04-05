Краснодар, , 11:58 — REGNUM Акции по ранней профилактике заболеваний возобновили в Краснодарском крае, в течение апреля планируется провести целый ряд таких мероприятий в городах и районах региона. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе администрации края.

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В станице Рязанской Белореченского района в рамках акции «Маммологический онкопоиск» специалисты осмотрели 40 женщин. На неделе с 5 по 11 апреля подобные выездные мероприятия организуют в Горячем Ключе и Кавказском районе. Также в апреле планируется провести акции «Онкопатруль в каждый дом», «Кубань — край долгожителей» и Дни здоровья на Кубани.

Всего в апреле в 20 муниципалитетах Краснодарского края состоится около 30 мероприятий, уточнили в министерстве здравоохранения края. Также в регионе с 22 марта возобновлена диспансеризация населения, ранее приостановленная из-за коронавируса.