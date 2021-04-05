5 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 18:16 — REGNUM Для премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги поступили плохие новости. Пока он собирается хоть как-то улучшить свой рейтинг поддержки народом за счет поездки за океан на аудиенцию с новым президентом США Джозефом Байденом и связанной с этим политической рекламой, все большее число японцев отказывают ему в доверии. Сегодня уже 60 процентов населения Японии выступают за то, чтобы нынешний глава правительства ушел в отставку.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга Иван Шилов © ИА REGNUM

Это стало известно в результате общенационального телефонного опроса общественного мнения, проведенного крупнейшей по тиражу газеты страны «Иомиури симбун» в период со 2 по 4 апреля. Сообщается, что в опросе приняли участие более тысячи японских избирателей в возрасте от 18 до 75 лет, которые были определены путем случайной компьютерной выборки. При этом 12% респондентов выступили за немедленную отставку премьера. Еще 47% считают, что Суга должен покинуть свой пост в сентябре, когда истекает срок его полномочий в качестве лидера правящей Либерально-демократической партии.

Суга не пользовался популярностью в народе еще при фактическом назначении его неожиданно заявившим об отставке премьер-министром Синдзо Абэ. Тогда, в сентябре прошлого года Абэ предпочел видеть на премьерском посту не обладающего политической харизмой и лидерскими качествами, по сути, партийного бюрократа, рассчитывая, что через проявившего за годы совместной работы полную лояльность сподвижника ему удастся провести политические мероприятия из его собственной программы. Как свидетельствовали результаты опросов, Суга по рейтингу симпатий народа тогда занимал отнюдь не первое место, уступая бывшему министру обороны и генсеку правящей Либерально-демократической партии Сигэру Исиба и бывшему министру иностранных дел, затем обороны Таро Коно. Среди претендентов на высший правительственный пост Японии был и бывший министр иностранных дел Фумио Кисида.

Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суга Kantei.go

Уже тогда поползли слухи о том, что, по замыслам Абэ, Суга должен сыграть роль временного премьера на период охватившей Японию пандемии коронавируса и связанных с ней экономических и иных трудностей, включая проблему проведения в Токио отложенной летней Олимпиады. Есть и такие, кто подозревает Абэ в желании вновь вернуться себе бразды правления страной, для чего якобы и был использован Суга. Это, злословили некоторые, будет легче сделать на фоне провалов правления Суги.

Уже в конце прошлого года, согласно результатам опроса японской газеты «Асахи симбун», поддержка кабинета Ёсихидэ Суги упала до 39 процентов. Опрос показал, что 79 процентов респондентов заявили, что считают, что в условиях осложнения эпидемиологической обстановки в стране решение премьера приостановить стимулирующую внутренний туризм рекламную кампанию Go To Travel — «Отправимся в путешествие» — было принято с большим запозданием. Считается, что эта кампания лишь стимулировала распространение инфекций. Не одобряли японцы и затягивание решения о введении в густонаселенных районах страны чрезвычайного положения. Японцы обвиняют кабинет Суги в бессистемном подходе к кризису здравоохранения на фоне продолжающегося распространения COVID-19. Есть подозрения и в том, что Суга и губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ приукрашивали обстановку, стремились не «драматизировать ситуацию», дабы не подвергать риску проведение токийской Олимпиады летом 2021 года. Проведение Олимпиады во что бы то ни стало для нынешних японских руководителей стало чем-то вроде фетиша. И это при том, что 80 процентов японцев выступают против проведения Олимпийских игр в условиях продолжающейся пандемии, обоснованно опасаясь завоза в Японию новых штаммов вируса. Так, 35,3 процента респондентов считают необходимым отменить соревнования. Еще 44,8 процента участников исследования настаивают на очередной отсрочке турнира.

Торговая улица Накамисэ в период пандемии. Япония (сс) Asanagi

Не нравится японцам и склонность Суги к авторитарному стилю руководства, за что его в правительстве стали за глаза именовать «Сугарин» («Сугалин»), производное от Суга и Сталин. В японских СМИ был немалый шум, когда Суга уволил несколько человек, которые возражали против выдвинутых премьером инициатив. Кроме того, про Сугу говорят, что он склонен принимать единоличные решения, тогда как в японских традициях выносить все вопросы на обсуждение и находить консенсус. Газеты пояснили, что появление такого прозвища имеет насмешливый характер и может служить показателем снижения рейтинга Суги.

О том, что влиятельные японские СМИ не жалуют Сугу, в частности, свидетельствует широкое использование в духе скандала неосмотрительного поведения его сына. А именно, угощение в целях получения преференций для компании, в которой работает сын Суги, высокопоставленных чиновников в дорогих ресторанах. В обстановке подогретого СМИ скандала премьер-министр был вынужден принести публичные извинения. «Я глубоко раскаиваюсь из-за случившегося, что во многом подрывает доверие народа», — заявил Суга в ходе своего выступления в нижней палате парламента.

На фоне падения уровня поддержки народом Суги и его кабинета набирают политические очки его конкуренты. Как отмечают СМИ, в обстановке «не самой внятной политики властей по борьбе с коронавирусом», по данным социологического исследования, в настоящий момент наибольшей популярностью в народе пользуется министр по административной реформе Японии Таро Коно, который в правительстве также отвечает за вакцинацию. К настоящему времени уже 22,4 процента японцев считают Коно главным претендентом на премьерское кресло. При этом Суга с результатом 4,6 процента занял всего лишь пятую строчку в неофициальном рейтинге, уступив Сигэру Исибе, восходящей звезде Синдзиро Коидзуми, сыну влиятельного ветерана японской политики Дзюнъитиро Коидзуми, а также своему бывшему патрону, экс-главе японского правительства Синдзо Абэ, сообщала «Российская газета».

Таро Коно Mid.ru

Так что прогнозы о том, что кабинет Суги останется в истории как «теневой» — «кагэ найкаку», пока оправдываются.