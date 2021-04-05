Кострома, , 13:05 — REGNUM Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях подал в суд на костромскую исправительную колонию No 1. Об этом со ссылкой на материалы Свердловского районного суда сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области

Прокурор просит суд обязать руководство колонии провести капитальный ремонт в зданиях общежитий отрядов проживания осужденных. По мнению надзорного органа, помещения «не отвечают требованиям санитарно — эпидемиологического законодательства».

«Выявленные (в ходе прокурорской проверки — ИА REGNUM) нарушения законодательства создают угрозу нарушения прав и законных интересов осужденных на охрану их жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологическое благополучие, как отбывающих наказание в настоящее время, так и тех осужденных, которые будут отбывать уголовные наказания в будущем, а так же интересы Российской Федерации в случае уничтожения или повреждения федерального имущества бездействием со стороны администрации исправительного учреждения», — говорится в исковом заявлении.

Иск прокурора принят к производству, первое заседание по этому делу состоится 5 мая 2021 года.

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