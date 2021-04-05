Прокурор требует отремонтировать колонию строгого режима в Костроме
Кострома, 5 апреля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях подал в суд на костромскую исправительную колонию No 1. Об этом со ссылкой на материалы Свердловского районного суда сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Прокурор просит суд обязать руководство колонии провести капитальный ремонт в зданиях общежитий отрядов проживания осужденных. По мнению надзорного органа, помещения «не отвечают требованиям санитарно — эпидемиологического законодательства».
Иск прокурора принят к производству, первое заседание по этому делу состоится 5 мая 2021 года.
Справка: исправительная колония строгого режима №1 — самое крупное подразделение уголовно-исполнительной системы Костромской области. В ней содержатся около 1,5 тыс. человек, ранее отбывавших наказание в тюрьме. В колонии действует крупнейший центр трудовой адаптации. Осуждённые производят электротехнические изделия — трансформаторы тока и светодиодные светильники под маркой «Элти». Продукция выпускается и реализуется по государственным контрактам и для нужд частных заказчиков.