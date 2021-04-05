Калуга, 5 апреля, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Калужской области в майские праздники наиболее массовые мероприятия запланированы на 9 мая. По предварительным данным, в них могут принять участие свыше 100 тысяч человек, сообщает 5 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное управление МВД России.

Kprf.ru Свыше 100 тыс. калужан намерены принять участие в праздновании Дня Победы

В рамках предстоящих майских праздников будут приняты меры обеспечения безопасности граждан, предупреждения и пресечения возможных террористических угроз, экстремистских акций и иных противоправных действий. Личный состав сотрудников полиции, областные аварийно-спасательные подразделения регионального МЧС, органы государственной и муниципальной власти будут переведены на усиленный режим несения службы. Помощь в охране порядка полицейским окажут представители калужского казачества и народные дружины. С 1 по 11 мая все монументы воинской славы, памятники и места воинских захоронений будут взяты под круглосуточную охрану.

Губернатор Владислав Шапша призвал глав администраций муниципалитетов до начала майских праздников наряду с принятием мер общественной безопасности привести в порядок воинские мемориалы и памятные объекты.

«Приложите все усилия. Ни одно из этих мест не должно остаться без внимания. Если необходимо, проведите их реконструкцию. Уверен, что вы все предусмотрели заранее и до 9 мая успеете завершить эту работу», — сказал Владислав Шапша.