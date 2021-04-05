Пенза, , 12:53 — REGNUM Пенза в 2021 году вновь будет претендовать на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести», В прошлом году областной центр не смог удостоиться такой почести, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Кампания по сбору подписей стартовала 5 апреля. По словам зампредседателя регионального правительства Олега Ягова, «в этом году мы вновь подали заявку, собрали все необходимые документы, выполнили все необходимые условия». Итог зависит насколько жители поддержат эту инициативу и от того, насколько содержательной будет информационная кампания.

«В течение апреля мы хотим рассказать через СМИ о трудовом подвиге пензенцев, который они совершили в годы Великой Отечественной войны», — добавил Ягов.

В этом году голосование будет электронным. Каждый сможет зайти на единый портал и сделать свой выбор. К работе привлекут волонтеров, которые в людных местах города с планшетами будут оказывать содействие пензенцам в голосовании.

ИА REGNUM напоминает, решение о присвоении звания «Город трудовой доблести» было принято 2 июля 2020 года в ходе заседания оргкомитета «Победа», которое провёл президент России Владимир Путин. Такой почести за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов удостоились: Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Магнитогорск, Новосибирск, Ярославль, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи и Иваново.

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