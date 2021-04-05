Москва, , 11:54 — REGNUM Отношения России и Иордании очень добрые, Москва выступает за стабильное развитие этого ближневосточного королевства. Об этом спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил 5 апреля на фоне сообщений об аресте в Иордании сводного брата короля и ряда чиновников.

По его словам, Россия желает процветания Иордании — традиционно дружественному государству, а также стабильных условий для социально-экономического развития.

«У нас очень добрые отношения с Амманом в целом и Его Величеством королем Абдаллой II», — сказал Богданов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший наследный принц и сводный брат короля Иордании Хамза ибн аль-Хусейн заявил, что находится под домашним арестом, лишён охраны и возможности коммуникаций. Также появились сообщения о задержании ряда иорданских чиновников и неудавшейся попытке переворота в этой стране.

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