Ставрополь, , 11:54 — REGNUM В Ставропольском крае в 2021 году запланированы масштабные мероприятия ко Дню Победы. Несмотря на то, что из-за коронавируса ситуация в регионе все еще остается нестабильной, власти субъекта уже задумались над возможным форматом празднования этого знаменательного события. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров по итогам совещания с участием краевого правительства и глав муниципалитетов.

Отметив, что в 2020 году необходимо было сделать паузу в проведении и парада Победы, и шествия «Бессмертного полка», он выразил надежду, что в текущем году все эти мероприятия будут проведены.

«Мы надеемся, что 9 мая в этом году состоится в привычном формате — с парадом, военной техникой, шествием «Бессмертного полка», — написал губернатор края на своей странице в соцсети Instagram.

В плане празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне также тематический автопробег, выступление детского тысячеголосого хора, проведение всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт».