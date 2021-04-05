Донецк, , 11:54 — REGNUM У России нет иного выбора, иначе как встать на защиту наших соотечественников и сограждан в Донбассе, выбравших путь свободы от украинского шовинизма, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 5 апреля, комментируя высказывания главы ДНР Дениса Пушилина.

Ранее Пушилин в эфире «России 24» заявил, что власти Украины не хотят разрешать конфликт в Донбассе мирным путем, а потому остановить военные действия в регионе, скорее всего, не удастся.

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« Война в Донбассе неизбежна. Киев просто не может отказаться от соблазна попытаться повторить недавний «блицкриг» Баку в Нагорном Карабахе.

В обоих случаях речь идёт о нарушении ключевого положения международного права об отказе от применения военной силы в решении международных споров. То, что и в Карабахе, и в Донбассе конфликты столиц с народами, осуществившими своё право на самоопределение, приобрели международный характер, не вызывает сомнения — об этом говорит сам формат попыток их урегулирования.

В Декларации о принципах международного права есть специальное положение, касающееся таких ситуаций. Оно обязывает государства «воздерживаться от угрозы силой или ее применения с целью нарушения международных демаркационных линий, таких как линии перемирия, установленных или соответствующих международному соглашению, стороной которого является данное государство или которое это государство обязано соблюдать на каком-либо ином основании». В сентябре 2020 года Баку нарушил этот принцип, и это не повлекло за собой не только наказания, но и международного осуждения, в том числе со стороны России. Теперь по этому пути идёт Украина.

Добавлю, что в случае с Донбассом тем более очевидно, что действия Киева не только противоправны, но создают «прямую угрозу международному миру и безопасности, а также справедливости». Предупреждение против таких действий также содержится в вышеупомянутой Декларации.

У православных есть такое понимание: кто чем согрешает, тот тем и наказывается. В политике, в том числе в международных делах, он тоже действует — мы знаем тому немало подтверждений.