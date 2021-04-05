Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM В Свердловской области выписали 76 587 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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5 апреля 2021 года зафиксировано 152 таких выписки, 4 апреля — 147.

Продолжается лечение 1698 пациентов с COVID-19 в состоянии средней тяжести, состояние ещё 291 человека оценивается как тяжёлое (149 из них лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая 86 — на ИВЛ).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено более 83,1 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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