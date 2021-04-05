Куала-Лумпур, , 11:52 — REGNUM Сегодня, 5 апреля, Апелляционный суд Малайзии приступил к рассмотрению апелляции бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака на вынесенное в 2020 году решение суда, который приговорил его к 12 годам лишения свободы за экономические преступления, связанным с государственным фондом 1MDB. Об этом сообщает Reuters.

Сторона защиты намерена предоставить доказательства того, что Наджиб был введён в заблуждение малайзийским финансистом Джо Лоу и другими должностными лицами 1MDB, полагая, что средства на его счёте были пожертвованием от королевской семьи Саудовской Аравии.

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Адвокат Наджиба подтвердил, что документы были поданы в марте. Ожидается, что рассмотрение апелляции завершится до 22 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года Верховный суд Малайзии вынес обвинительный приговор бывшему премьер-министру страны Наджибу Разаку за злоупотребление властью и приговорил его к 12 годам лишения свободы и штрафу в 210 млн малайзийских ринггитов ($49 млн) по делу о многомиллиардных хищениях в государственном фонде 1MDB.

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Всего по делу о коррупции, связанному с 1MDB, Разаку выдвинуто 42 обвинения в уголовных преступлениях, в том числе в получении взяток от SRC International и отмывании преступных доходов.