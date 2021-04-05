Кемерово, , 11:51 — REGNUM Единственным городом с благоприятными условиями для жизни в Кузбассе признан Кемерово. По итогам исследования качества городской среды, которую обнародовал Минстрой России, столица Кемеровской области получила 181 балл из 360, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Индекс города рассчитывается как сумма баллов по всем 36 индикаторам, оцениваемым по шкале от 0 до 10. Таким индексом города измеряется по шкале от 0 до 360 баллов», — говорится на сайте исследования.

Городом с благоприятной средой для жизни признаётся поселение, набравшее минимум 181 балл. В число критериев входят доля граждан, живущих в аварийном жилье, количество ДТП, уровень озеленения, разнообразие жилой застройки и так далее. Всего из 1116 проанализированных российских городов таковыми признаны 357.

При этом общий рейтинг кузбасских городов вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом и составил 163 балла. До «благоприятного» уровня немного не дотянули Междуреченск и Новокузнецк, набравшие соответственно 179 и 177 баллов.