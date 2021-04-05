Уфа, 5 апреля 2021, 11:54 — REGNUM Ситуация с организацией школьного питания улучшается в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщил министр торговли и услуг региона Алексей Гусев на оперативном совещании в республиканском правительстве.
По его словам, в текущем году чиновники совершили 202 выездные проверки в школьные столовые, по результатам которых было установлено, что ситуация с организацией школьного питания в республике улучшается. В марте сотрудники контрольного управления главы Башкирии выявили всего пять нарушений в 45 проверенных ими школах: было выявлено несоблюдение условий хранения, технологии приготовления на местах, а также использование при приготовлении блюд продуктов невысокого качества.
Она подчеркнула, что родители школьников не довольны холодной и не вкусной едой, меню и маленькими порциями. При это больше всего жалоб на качество школьного питания поступает от жителей Уфы.
Он также отметил, что очень важно пропагандировать в учебных заведениях правильную и здоровую еду.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в школах Башкирии появятся экобуфеты.