Уфа, , 11:54 — REGNUM Ситуация с организацией школьного питания улучшается в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщил министр торговли и услуг региона Алексей Гусев на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, в текущем году чиновники совершили 202 выездные проверки в школьные столовые, по результатам которых было установлено, что ситуация с организацией школьного питания в республике улучшается. В марте сотрудники контрольного управления главы Башкирии выявили всего пять нарушений в 45 проверенных ими школах: было выявлено несоблюдение условий хранения, технологии приготовления на местах, а также использование при приготовлении блюд продуктов невысокого качества.

«За первый квартал 2021 года, а это самая длинная учебная четверть, система «Инцидент менеджмент» зафиксировала 352 обращения по питанию в школах. Пик обращений — 212 — пришёлся на февраль», — сообщила начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

Она подчеркнула, что родители школьников не довольны холодной и не вкусной едой, меню и маленькими порциями. При это больше всего жалоб на качество школьного питания поступает от жителей Уфы.

«Ситуация постепенно меняется в лучшую сторону, но нам ещё есть над чем работать. В наших школах мы меняем устаревшие пищеблоки, организуем места для рассадки в столовых, чтобы все дети успели позавтракать или пообедать. Детей в школах надо кормить качественно и положенными порциями», — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Он также отметил, что очень важно пропагандировать в учебных заведениях правильную и здоровую еду.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в школах Башкирии появятся экобуфеты.