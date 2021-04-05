Москва, , 11:48 — REGNUM По итогам 2020 года Россия направила на экспорт 73 тыс. тонн чая и кофе, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в федеральном центре «Агроэкспорт» при министерстве сельского хозяйства.

В стоимостном выражении экспорт вырос на 30%, до $350 млн. За отчетный период экспорт растворимого кофе увеличился на 47%, до 40 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт вырос на 52%, до $194 млн.

За год Россия экспортировала 21 тыс. тонн чая, что на 3,4% больше, чем в 2019 году. В денежном выражении экспорт составил $106 млн, увеличившись на 2,1%.

Основными покупателями российских чая и кофе остаются Белоруссия, Казахстан и Украина. В частности, поставки кофе в Белоруссию выросли на 79%, до 19 тыс. тонн.

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