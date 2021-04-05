Исламабад, , 11:50 — REGNUM На территории Пакистана с 4 апреля начали использовать в ходе прививочной кампании от COVID-19 российский препарат «Спутник V». Об этом 5 апреля сообщает местная газета The Nation.

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Уточняется, что вакцина «Спутник V» вместе с другими такими препаратами поступила в стране в коммерческий оборот и ее стоимость составляет 12 тыс. рупий ($80).

«В пакистанском мегаполисе Карачи за получением российской вакцины выстроились длинные очереди, простоять в которых требовалось иногда по меньшей мере три часа. В одной из городских больниц, <…>, этот препарат за двое суток был полностью забронирован желающими как можно скорее пройти вакцинацию», — говорится в сообщении издания.

Также уточняется, что в число покупателей российского препарата входят крупнейшие банки страны, которые как можно быстрее намерены вакцинировать своих сотрудников.

Отметим, на сегодняшний день в Пакистане выявлено за весь период пандемии в общей сложности свыше 692,3 тыс. носителей коронавируса, из которых 4323 — за последние 24 часа.