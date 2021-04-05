Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM На участке внутреннего кольца Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют примыкающую к разделительному барьеру полосу движения из-за уборки грязи, накопившейся за зиму и весну. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

КАД Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

"Будет перекрыта для движения автомобильного транспорта четвертая полоса. По первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ограничение движения продлится до 12 апреля. На это время на участке КАД будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Работы будут идти в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге на пять месяцев закроют полосу на одной из развязок КАД