Салехард, , 11:46 — REGNUM На Ямале оштрафованы члены аукционной комиссии ГКУ «Ямалспас», нарушившие антимонопольное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что на протяжении двух лет контракты при осуществлении закупок на поставку товаров и выполнение работ заключались с предпринимателем, который ранее являлся сотрудником «Ямалспаса». Речь идёт о 26 сделках.

Четырёх членов аукционной комиссии ГКУ «Ямалспас» суд признал нарушителями по ч. 1 ст. 14.9 КоАП РФ («Действия, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции»). Каждому члену комиссии назначен штраф в размере 15 тыс. рублей.