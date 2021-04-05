Красноярск, , 11:45 — REGNUM Сообщения о ложном минировании ряда школ в Красноярске прокомментировала краевая антитеррористическая комиссия. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, по данным комиссии, сообщения о минировании поступили в образовательные организации 5 апреля и были анонимными.

«В результате преступной деятельности неустановленных лиц нарушена деятельность образовательных учреждений», — говорится в комментарии.

Устанавливаются источники ложной информации.

Население просят «ответственно относиться к законным требованиям сотрудников органов власти на местах и правоохранительных органов», сохранять спокойствие и проявлять бдительность.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля из школ Красноярска проводилась эвакуация из-за анонимных сообщений о минировании. По данным местных СМИ, такие сообщения поступили как минимум в десять учебных заведений.

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