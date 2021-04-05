Симферополь, , 11:45 — REGNUM График подачи воды будет изменён в Симферополе с 10 апреля, об этом сообщил в ходе брифинга по вопросам водообеспечения 5 апреля заместитель председателя правительства республики Светлана Маслова.

Маслова уточнила, что главой Крыма Сергеем Аксёновым принято решение об изменении графика подачи воды для жителей Симферополя. Изменения коснутся выходных и праздничных дней — воду будут подавать по утрам с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00. Информация об изменении графиков будет опубликована на информационных ресурсах ГУП «Вода Крыма» и МинЖКХ. При этом вице-премьер уточнила, что о полной отмене графика водоснабжения для симферопольцев пока говорить нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Крымского гидрометцентра, по итогам марта объём воды в крымских водохранилищах вырос на 13 млн кубометров воды и достиг более 61 млн кубометров.