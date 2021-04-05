Чебоксары, , 11:45 — REGNUM В Чувашии освобождён от должности пресс-секретарь главы республики Александр Кузин. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 5 апреля, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Александр Кузин проработал в должности более года: он был назначен на пост пресс-секретаря главы Чувашии 6 февраля 2020 года, работая в статусе заместителя руководителя администрации главы республики.

Напомним, что в команде предыдущего главы Чувашии Михаила Игнатьева с ноября 2016 года по май 2017 года Кузин руководил информационно-аналитическим управлением администрации главы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля 2021 года пост главы ГКЧС Чувашии занял Олег Яковлев.