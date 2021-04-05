Чернянский район, , 11:46 — REGNUM Выбраться из горящего дома помогли полицейские женщине в посёлке Чернянка Белгородской области. Наряд патрульно-постовой службы первым прибыл на место происшествия, сообщили ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Неэксплуатируемый дом на улице Первомайской загорелся вечером 4 апреля. По предварительным данным, в помещении находились мужчина и женщина, ведущие асоциальный образ жизни. Полицейские Дмитрий Жилин, Владислав Васильев и Ростик Худоян, прибывшие первыми к дому, заметили в дыму в окне женщину, помогли ей выбраться наружу.

Пожарным потребовался час на полную ликвидацию возгорания. Мужчина, находившийся в помещении, погиб.