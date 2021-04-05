Москва, , 11:43 — REGNUM При выборке между прибавкой к зарплате или повышением в должности, большинство работающих жителей России (27%) выберут деньги, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Больше в деньгах заинтересованы люди старше 45 лет (82%). Повышение в должности выбрали бы 16% опрошенных. Больше в карьерном росте заинтересованы молодые люди 18−24 лет (24%).

Увеличение оклада желают чаще женщины — 78% против 74%, карьерный рост важен для мужчин — 18% против 14%. Повышение в должности предпочли бы увеличению зарплаты директора, инженеры, водители, врачи, учителя и юристы.

Опрос проведен 19 марта-1 апреля 2021 года среди 2500 граждан РФ старше 18 лет в 441 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, главное для трудящихся в 2021 году — повышение зарплаты (59%).

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