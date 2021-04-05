Абакан, 5 апреля, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Традиционная секретность Минобороны РФ, которое приступило к строительству второй ветки БАМа, вполне может обернуться против России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил российский координатор экологической коалиции «Реки без границ», член Ангаро-Байкальского бассейнового совета Александр Колотов:

Иван Шилов ИА REGNUM Строительство железной дороги

«Десятки тысяч людей в прошлом году протестовали против принятия закона о магистральной инфраструктуре, отменяющего государственную экологическую экспертизу для объектов инфраструктуры на Байкале и легализующего сплошные вырубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Тогда считалось, что данный закон принят в угоду и под давлением РЖД. Однако, к чести железнодорожников, они до сих пор продолжают готовить оценки воздействия на окружающую среду и проводить общественные обсуждения по всем своим байкальским проектам. И, видимо, только сейчас мы видим главного бенефициара прошлогоднего закона, ослабляющего природоохранные нормы на Байкале.

Хотелось бы ошибиться, но полагаю, что от Минобороны мы не увидим никаких оценок воздействия на окружающую среду проектов по расширению БАМа, никаких общественных слушаний, никакой экологической экспертизы. Но я напомню, что озеро Байкал — не только российская достопримечательность, Байкал — объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Поэтому традиционная секретность военного ведомства вполне может обернуться против России, ведь Байкал уже балансирует на грани включения в позорный список объектов наследия, находящихся под угрозой. И масштабные секретные работы в самом сердце уникальной природной территории вполне могут нарушить этот баланс, превратив, с точки зрения международного права, озеро Байкал в объект, нуждающийся в помощи и защите».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что строить вторую ветку БАМа будут военные, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Уже 5 апреля десять бригад железнодорожных войск, дислоцирующихся в Абакане, выходят на участок от Улака до Февральска — это часть Дальневосточной железной дороги. Им нужно будет проложить 340 км рельсов рядом с уже действующей дорогой.

Читайте также: Строительство второй ветки БАМа начали Железнодорожные войска ВС России