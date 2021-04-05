Сеул, , 11:44 — REGNUM В Южной Корее продолжает расти число случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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По состоянию на 5 апреля, в стране выявили 41 новый случай заражения новыми штаммами коронавируса. Из них 31 случай приходится на «британский» штамм, десять случаев — на «южноафриканский».

Известно, что 22 случая заражения локальные, ещё 19 случаев — завозные.

С октября 2020 года в Южной Корее подтверждено 448 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Среди них 280 случаев заражения «британским» штаммом, 42 случая — «южноафриканским» штаммом, восемь случаев — «бразильским» штаммом. Ещё 118 случаев заражения приходятся на другие штаммы («нью-йорский», «калифорнийский» и «нигерийский»).

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 473 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 105 752.

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