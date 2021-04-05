Нальчик, , 11:42 — REGNUM В Кабардино-Балкарии закрылся первый ковидный госпиталь, который был развернут на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. После проведения дезинфекции центр возобновит свою работу в штатном режиме, сообщили 5 апреля в пресс-службе регионального минздрава.

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К сегодняшнему дню в Кабардино-Балкарии продолжают действовать два COVID-госпиталя, развёрнутых на базе ГКБ №1 в Нальчике и в межрайонной больнице города Нарткалы. Общая их мощность составляет 310 коек.

Занятость госпиталей составляет около 70%. В настоящее время в них проходят лечение около 240 пациентов, в том числе как с подтвержденным, так и неподтвержденным диагнозом COVID-19.

По данным минздрава КБР, в республике к 5 апреля число носителей коронавируса достигло 23 002 человек. За прошедшие сутки выявлено еще 40 новых случаев заражения. Выздоровел за эти же сутки 41 пациент, а общее число сумевштх справиться с болезнью достигло 21 929 человек.