Элиста, 5 апреля 2021, 11:41 — REGNUM Николай Абушинов назначен заместителем министра сельского хозяйства Калмыкии. Соответствующее распоряжение 5 апреля подписал глава республики Бату Хасиков.
«Назначить Абушинова Николая Алексеевича заместителем министра сельского хозяйства Республики Калмыкия», — сказано в документе.
ИА REGNUM сообщало, что в феврале 2021 года Сергей Антонов добровольно покинул пост заместителя министра сельского хозяйства Республики Калмыкия.
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