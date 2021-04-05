5 апреля 2021 | Время чтения 7 мин

Виктор Кирочкини, , 18:00 — REGNUM Проблеме, о которой говорит рыбопромысловое сообщество России, уже не менее десяти лет. И на круглом столе не было сделано исключение, и так же, как и все предыдущие десять лет, говорили, говорили и говорили о мышьяке в целом и его установленных нормах допуска в рыбе и рыбной продукции, вновь возвращаясь все к тому же многолетнему и годами выверенному, и уже набившему оскомину за столько лет общему знаменателю о необходимости срочного изменения нормативного документа, регламентирующего нормирование мышьяка. Его нормы определены ещё десять лет назад и продолжают действовать согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТРТС 021/2011), величины составляют 1,0 мг/кг для рыбы пресноводных водоемов, а для морских водных биологических ресурсов величина мышьяка не должна превышать 5,0 мг/кг.

Рыбный прилавок Иван Шилов © ИА REGNUM

Данный технический регламент Комиссией таможенного союза был принят в соответствии со статьёй 13 Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Белоруссия, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года.

Здесь следует отметить, что Таможенный союз до 2015 года, когда был создан Евразийский экономический союз (ЕАЭС), являлся таковым только трех стран — России, Белоруссии и Казахстана — и таким образом являлся Таможенным союзом на базе Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), или просто таможенным союзом (TC), членство в котором было необязательным для стран — участников ЕврАзЭС.

Страны ЕАЭС

Следовательно, при многократном отклонении предложений о внесении изменений по норме мышьяка в технический регламент таможенного союза Россию ничто не держало в Таможенном союзе, который не учитывал интересов своего партнера, что негативно сказывалось на всей рыбохозяйственной отрасли Российской Федерации.

И уже с 2015 года, с момента создания Евразийского экономического союза, общий Таможенный союз стал его неотъемлемой составной частью, а все страны-участницы по умолчанию закрепляются в Таможенном союзе с момента вступления в ЕАЭС.

При возвращении к многолетней волоките по внесению изменений в технический регламент возникает невольно вопрос, что же это за документ такой, в который невозможно внести изменения в части нормирования содержания мышьяка в течение аж десяти лет, несмотря на то, что огромная масса жалоб и замечаний от рыбаков уже достигла критической точки?

Складывается ощущение, что российская сторона вслепую, не глядя и не анализируя условий и требований техрегламента, представленного комиссией Таможенного союза, взяла и подписала документ с заведомо невыгодными для отечественного рыбохозяйственного бизнеса условиями.

Может быть, прежде всего, в самой России должна быть выработана единая позиция по мышьяку, прежде чем обращаться ЕАЭС! А вот здесь и начинается самое интересное.

На проходившем 14 июля 2020 года очередном заседании межведомственной рабочей группы по нормированию мышьяка в рыбе и морепродуктах участники столкнулись с нежеланием Роспотребнадзора предпринимать какие-либо действия по решению данной проблемы, предлагающему вновь вернуться к обсуждению этого вопроса, в очередной раз отодвигая его решение на неопределенный срок.

Роспотребнадзор Rospotrebnadzor.ru

Складывается ощущение, что самому Роспотребнадзору импонирует данная неопределенная ситуация по нормированию мышьяка, сохраняющая для ведомства условия серьезного административного давления на предприятия рыбохозяйственной отрасли. Уже известны и проанализированы случаи, когда в Архангельске ряд компаний привлекался к ответственности именно при наличии в водных биологических ресурсах и продукции из них мышьяка выше установленной данным техрегламентом нормы, что интерпретировалось как угроза причинения вреда здоровью потребителя и его жизни. Ну и, соответственно, в качестве меры административного воздействия возможны не только штрафы, но и остановка всего производства.

И далее, по мере «законодательной модернизации» и совершенствования контрольно-надзорных органов, эти самые штрафы за несоблюдение норм данного техрегламента по мышьяку перестраиваются не только в изъятие продукции, но и в требование к владельцам по ее уничтожению, что сказывается как на экономике предприятия, так и на моральном аспекте уничтожения полноценной, очень полезной и дорогой продукции! А сам процесс выхода на промысел или приобретения продукции ставит рыбохозяйственный бизнес в непредсказуемые условия контрольно-надзорной рулетки.

На данном этапе анализа проблемы было бы уместным обратиться к ученым рыбохозяйственной отрасли, которые вполне авторитетно отмечают, что среди в живых существах мышьяк имеет широкое распространение, и морские организмы не составляют исключения. Опасны и токсичны для человека только неорганические формы мышьяка, а органические соединения, представленные водными биологическими ресурсами, не несут в себе опасности для человека. А в общем составе мышьяка его неорганическая доля не превышает 1%!

В качестве прикладного и результативного примера можно привести страны АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион), где меньше всего случаев сердечно-сосудистых заболеваний и наибольшее число долгожителей в мире, а потребляемые ими морепродукты даже не рассматриваются на предмет присутствия в них органического мышьяка!

Не менее показательным в части нормирования органического мышьяка может служить пример, которому уже 60 лет: как производится добыча японцами глубоководного краба японикуса, который, по утверждению японских ученых, спас их нацию и помог пережить радиацию после двух ядерных взрывов, поскольку содержащиеся в мясе краба биологические компоненты укрепляют иммунитет и убивают возможность возникновения раковых клеток.

Вылов краба

Этот тот самый глубоководный краб, который по причине надуманного нормирования мышьяка и без разделения его на органический и неорганический не может попасть в Россию для питания населения, что особенно актуально в условиях пандемии и ослабления иммунитета населения, а также возросшего числа онкологических больных в России!

В связи с вышесказанным нельзя не коснуться еще одного технического регламента, но уже более современного, Евразийского экономического союза (ЕАЭС 040/2016) «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Особо стоит отметить, что деловая программа агропромышленной выставки «Золотая осень — 2019» была открыта круглым столом, в центре обсуждения которого оказался данный технический регламент ЕАЭС. Наибольшее число вопросов, до сей поры так и не решенных, касались пункта 20 данного техрегламента — о запрете реализации пищевой рыбной продукции, части которой поражены видимыми паразитами.

Умышленно или случайно, по незнанию или непониманию, по отсутствию грамотных экспертов и специалистов или просто по недогляду, но в тексте пункта 20 было пропущено определение направления «пищевой рыбной продукции, части которой поражены видимыми паразитами».

Понятно, что продукцию, пораженную паразитами, нельзя продавать конечному ее потребителю — населению, но под эту несостоявшуюся фразу с определением конечного места реализации данной продукции ветеринарные лаборатории Россельхознадзора стали тормозить все сырье.

И происходит это потому, что, опять-таки, в пункте 20 технического регламента ЕАЭС потеряно еще одно разъяснение по поводу наличия паразитов на теле рыбы. Его видимое присутствие на глубокозамороженной рыбной продукции разве может послужить основанием для ареста всей партии как опасной для потребителя? Конечно нет.

Вылов рыбы Fish.gov.ru

И никто так отлично не знает, как сотрудники Россельхознадзора, занимающиеся мониторингом эпизоотической ситуации, как по болезням рыб, так и по болезням сельскохозяйственных животных, что животное сырье, рыба или мясо, подвергнутые тепловой обработке или заморозке, не несут в себе патогенных микроорганизмов и возбудителей паразитарных заболеваний, которые уничтожаются термообработкой сырья. А следовательно, данная продукция не несет в себе ветеринарных рисков и не может являться объектом, подконтрольным ветеринару Россельхознадзора, и не несет в себе запрета для реализации населению!

Если все так просто и понятно, то почему не внести исправления в технический регламент ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» сразу по двум эпизодам одного «видимого паразита»?

Как оказалось, это очень трудная и многоуровневая процедура — внесение изменений в любой техрегламент ЕАЭС, а для российского бизнеса она становится практически невозможной, поскольку инициировать поправки может только Казахстан как разработчик техрегламента!

Понятно, что нет ничего проще, чем переложить ответственность на своего партнера по Евразийскому экономическому союзу в лице чабана-кочевника, едва ли съедающего в год четыре килограмма рыбы, который вдруг берёт и формирует как разработчик такие условия технического регламента, которые исключают полноценное развитие рыбохозяйственного бизнеса другого члена союза — России, все попытки которого внести изменения, соответствующие международной практике, не дали существенных результатов.

Мороженая рыба

При подведении итогов вышеизложенного трудно осмыслить возникновение, развитие и реальное наличие столь существенных и активно действующих в бизнес-среде ошибок техрегламентов Евразийского экономического союза, при полном осознании того, что генеральная и основная цель формирования самого ЕАЭС в первую очередь направлена на создание условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения, всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик государств — членов союза.