Абуджа, , 11:42 — REGNUM Несколько сотен заключённых совершили побег из центральной тюрьмы нигерийского города Оверри, являющегося административным центром южного нигерийского штата Имо. Об этом 5 апреля сообщает газета Vanguard.

По информации издания, центральная тюрьма Оверри была взята группой вооруженных неизвестных штурмом и после этого оттуда сбежали несколько сотен заключенных. При этом погиб как минимум один сотрудник полиции.

«Нападавшие захватили тюрьму в течение часа», — заявил один из очевидцев произошедшего. Также он уточнил, что неизвестные прибыли к тюрьме на машине с армейскими номерами.

Кроме того, отмечается, что в данный момент к тюрьме направлены дополнительные подразделения военных и что ведется поиск сбежавших заключенных.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Красноярске конвой случайно выпустил 45-летнего подсудимого, обвиняемого в хранении наркотиков, из зала суда.