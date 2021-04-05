Мадрид, , 11:46 — REGNUM В 2021 году ожидается снижение продаж на автомобильном авторынке в Испании по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает издание Coche Global со ссылкой на Испанскую ассоциацию производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC) и Ассоциацию автодилеров Испании (Faconauto).

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Издание также приводит результаты продаж автомобилей в Испании в марте 2021 года, предоставленные ANFAC. Так, по данным ассоциации, в прошлом месяце на испанском авторынке было продано на 128% больше машин, чем в прошлом году (85 819 экз.). При этом необходимо учитывать, что в марте 2020 года были введены ограничительные меры в связи с пандемией.

Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем 2019 года продажи в Испании упали на 30%. А за первый квартал 2021 года реализация машин сократилась на 15% по сравнению с 2020 годом и на 41,3% — по сравнению с 2019 годом.

«Мы очень обеспокоены тем, что это снижение создаст тенденцию на оставшуюся часть года, поскольку вакцинация населения идёт медленнее, чем ожидалось, и всё ещё существуют ограничения на передвижение. Поэтому наши прогнозы продаж на этот год более пессимистичны: около 950 000 единиц, что значительно меньше 1,2 миллиона единиц, зафиксированных в 2019 году», — сообщил менеджер по связям с общественностью Faconauto Хуан Луис Лопес.

Директор по коммуникациям ANFAC Ноэми Навас также сообщил, что до восстановления авторынка ещё далеко.

Ранее в ANFAC сообщили, что производство автомобилей в Испании упало в феврале 2021 года на 17,3% из-за снижения спроса и нехватки микрочипов.

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