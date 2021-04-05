Джакарта, , 11:38 — REGNUM Число граждан Индонезии, которые подвергаются воздействию коронавируса за границей, продолжает расти, сообщает Kompas.

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По данным министерства иностранных дел Индонезии, было зарегистрировано еще 19 новых случаев заражения коронавирусом среди индонезийских граждан.

Коронавирус выявили у граждан Индонезии в Сингапуре, Египте, Кувейте и на Тайване.

Всего, по данным МИД Индонезии, коронавирус выявили у 4129 индонезийских граждан за границей.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии подтвердило наличие в стране нового штамма коронавируса E484K из Японии.

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