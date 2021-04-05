Ростов-на-Дону, , 11:38 — REGNUM Немногим менее 5% жителей Ростовской области стали участниками прививочной кампании от COVID-19, получив обе дозы вакцины против коронавирусной инфекции.

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«На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 153 628 человек, за сутки — 3 190. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 99 095 человек, за сутки — 338», — уточнили в донском правительстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области планируется привить более 2 млн человек — 60% от населения. Темп вакцинации зависит от регулярности поставок вакцины от COVID-19 в регионы.

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