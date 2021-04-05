Ярославль, , 11:53 — REGNUM В Ярославле в суд передано уголовное дело бывшего заместителя мэра города по вопросам градостроительства Рината Бадаева. Об этом сообщает Следственный комитет России и прокуратура Ярославской области.

Ринат Бадаев (справа)

Бадаев обвиняется в получении взяток от проектировщиков и строителей.

«Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2019 года обвиняемый, занимая должность заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства, получил от генерального директора коммерческой строительной организации сумму в размере 1,8 миллионов рублей за оказание им содействия в заключении договора по выполнению проектных и изыскательских работ для нужд города», — сообщили в СКР.

Другой подобных эпизод связан уже с договорами на ремонт дорог.

«В декабре 2019 года — в январе 2020-го мужчина получил от генерального директора другой коммерческой организации сумму в размере 530 тысяч рублей за оказание содействия в заключении договоров на ремонт внутриквартальных проездов города Ярославля», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Судя по всему, речь идёт о известном проекте мэрии города «Инициатива». В 2019 году городские власти объявили о том, что отремонтируют 6 внутриквартальных проездов — по одному в каждом районе города. Сами проезды «выбирали» жители голосованием. При этом мэр Владимир Волков обещал, что работы будут вестись за «внебюджетные средства». Названия спонсоров проекта власти так и не раскрыли.

Оба преступления выявлены региональным управлением ФСБ России. Сам Ринат Бадаев находится под стражей. После начала следственных действий он был уволен из мэрии.

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