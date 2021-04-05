Ярославль, 5 апреля 2021, 11:53 — REGNUM В Ярославле в суд передано уголовное дело бывшего заместителя мэра города по вопросам градостроительства Рината Бадаева. Об этом сообщает Следственный комитет России и прокуратура Ярославской области.
Бадаев обвиняется в получении взяток от проектировщиков и строителей.
Другой подобных эпизод связан уже с договорами на ремонт дорог.
Судя по всему, речь идёт о известном проекте мэрии города «Инициатива». В 2019 году городские власти объявили о том, что отремонтируют 6 внутриквартальных проездов — по одному в каждом районе города. Сами проезды «выбирали» жители голосованием. При этом мэр Владимир Волков обещал, что работы будут вестись за «внебюджетные средства». Названия спонсоров проекта власти так и не раскрыли.
Оба преступления выявлены региональным управлением ФСБ России. Сам Ринат Бадаев находится под стражей. После начала следственных действий он был уволен из мэрии.
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