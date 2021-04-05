Нур-Султан, , 11:36 — REGNUM Граждане Таджикистана, отслужившие в рядах вооруженных сил, смогут поступить в военные вузы страны вне конкурса. Об этом 5 апреля сообщает агентство «Азия-плюс» со ссылкой на главу комитета парламента по обороне и безопасности Рустама Шохмурода.

По его словам, льготы не действуют при поступлении в другие, не военные вузы. Шохмурод добавил, что таджикистанские военнослужащие могут поступить в военные вузы других стран, с которыми подписано соответствующее соглашение.

Отметим, в Таджикистане действует один военный вуз — Военный институт министерства обороны. Льготы на поступление предусмотрены в поправках в закон «О правовом статусе военнослужащих», внесенных правительством Таджикистана в парламент.