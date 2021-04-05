Кишинёв, , 11:38 — REGNUM Исчезновение людей, находящихся на территории Молдавии, недопустимо. Об этом заявила 5 апреля президент страны Майя Санду на своей странице в социальной сети Facebook.

«Украинский судья [Николай] Чаус, который находится на территории нашей страны с 2016 года после того, как украинские власти обвинили его в получении взятки в размере $150 тыс., и который судится с властями Молдавии за получение политического убежища, был объявлен пропавшим без вести, и увезён в неизвестном направлении», — сказано в сообщении.

Санду обратилась к министерству внутренних дел и Службе информации и безопасности Молдавии с требованием расследовать исчезновение иностранного гражданина.

Напомним, ранее издание Strana.ua взяла интервью у супруги похищенного судьи Светланы Чаус. Она рассказала, что судью похитили днём, когда он отвозил ребёнка в спортивный зал.

По словам женщины, в похищении судьи участвовали шесть человек в масках. Они затащили Чауса и его охранника в белый автобус, а затем избитого охранника выбросили из транспортного средства.

Светлана Чаус отметила, что её муж решил вернуться на Украину и дать показания против определённых лиц, которые могли организовать похищение.

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