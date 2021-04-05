Москва, 5 апреля, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Ажиотажный спрос на туры по России в рамках программы кешбэка может привести к тому, что выделенных правительством РФ средств не хватит до конца третьего этапа продажи. Такое мнение высказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Теплоход

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«Высокий спрос может вполне привести к тому, что к концу апреля выделенная государством сумма будет уже выбрана», — заявила в беседе с «Интерфаксом» Тюрина.

Аналогичные сроки называют и другие туроператоры.

«У нас есть чёткое убеждение, основанное на цифрах, что эти деньги закончатся к 20−25 апреля», — считает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ростуризма, в первые дни действия программы туристического кешбэка туристы купили туров более чем на миллиард рублей. По условиям программы гражданам вернулось уже более 200 млн рублей. Отмечается, что динамика спроса уже перекрывает показатели программы в 2020 году в 2,5—3 раза.

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1 апреля глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что с начала третьего этапа программы туристического кешбэка жители России приобрели туров на 4,5 млрд рублей и получили кешбэк от государства на 800 млн рублей.

Напомним, третий этап продажи туров и проживания с кешбэком стартовал 18 марта и завершится 15 июня. На эти цели правительство России выделило 2 млрд рублей.