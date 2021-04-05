Чебоксары, , 11:34 — REGNUM В Чувашии жителям горевшего дома в Канаше, где в результате обесточены все коммуникации, а жильца экстренно расселены, выплатят средства из резервного фонда. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 5 апреля, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт о выделении единовременной материальной и финансовой помощи жильцам «в связи с утратой ими имущества первой необходимости». Министерству труда поручено выделить из резервного фонда Кабинета министров республики 3,04 млн рублей. Ранее в Канаше был объявлен режим ЧС муниципального уровня.

Руководитель республики Олег Николаев поручил «быстро и адресно довести» средства до жильцов, отметив, что «далее на ситуацию будут реагировать по мере развития событий».

Напомним, возгорание произошло рано утром 1 апреля в многоквартирном доме, 10 в Канаше. Горела кровля, площадь пожара составила 900 км. метров. С учётом того, что разводка была на крыше, то жильца остались без света, тепла и воды. Эвакуированы 170 жильцов, в том числе 15 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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