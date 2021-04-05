Саратов, , 11:41 — REGNUM В Саратовской области новыми жертвами коронавируса за сутки стали пять пациентов. С начала наблюдения, по информации на 5 апреля, 839 жителей области скончались от COVID-19.

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Как сообщает региональный минздрав, новая коронавирусная инфекция стала причиной смерти пятерых человек —женщины в возрасте от 50 до 79 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области коронавирусную инфекцию за сутки подтвердили в 147 случаях. Всего с начала наблюдения COVID-19 выявили, по информации на 5 апреля, у 55 539 человек. Днем ранее заболели 150 жителей. Выздоровели за все время 50 229 пациентов, или 90,4%, за сутки — 142 человека.

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