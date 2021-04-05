Челябинск, , 11:32 — REGNUM На содержание так и не построенного в Челябинске первого участка метрополитена предстоит потратить ещё 199 034 070 рублей. Информация об аукционе была размещена в конце марта на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 7 апреля. Победителю конкурса предстоит выполнять строительно-монтажные работы, в том числе те, которые предусмотрены проектно-сметной документацией обслуживающих процессов. Работы будут идти на участке от станции «Тракторозаводская» до «Проспекта Победы».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство первых четырёх станций метрополитена было начато в начале 1990-х годов. Однако затем работы были остановлены. Сейчас объект законсервирован.