Кызыл, , 11:30 — REGNUM Тува по вакцинации от коронавируса опережает общероссийские показатели. По словам главы региона Шолбана Кара-оола, по ситуации на 5 апреля здесь привито около 14 тыс. местных жителей или 11,4% от плана против 10,3% в среднем по РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Для выработки коллективного иммунитета нам нужно привить в общей сложности 123 тысячи человек. Если сохранять набранный темп, то полностью завершить их вакцинацию сможем к ноябрю», — отметил он.

При этом ранее республиканские власти договорились с вице-премьером Татьяной Голиковой об увеличении поставок вакцины, что позволит ускорить темпы вакцинации. Так, в субботу 3 апреля сюда поступило 7,8 тыс. доз вакцины. На этой неделе ожидается поставка ещё 8,4 тыс. доз препарата «Спутник V» и 4 тыс. доз «Вектора».

В связи с этим глава республики призвал медиков ускорить открытие дополнительных пунктов вакцинации. Министру здравоохранения персонально поручено разобраться с сервисом электронной записи.

«Записью через портал госуслуг воспользовались всего 600 человек! С этим сервисом нужно больше молодежи вовлечь в прививочную кампанию. А с людьми старшего поколения нужно работать практически вручную, объяснять им доходчиво, что вакцина безопасна и принесет только пользу», — добавил Кара-оол.

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