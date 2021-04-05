Кишинёв, , 11:33 — REGNUM С призывом прекратить политическую борьбу в Молдавии для того, чтобы воспользоваться небольшой передышкой перед новой волной пандемии коронавирусной инфекции, и сосредоточиться на преодолении вызванного ею экономического кризиса обратился к президенту страны Майе Санду и другим политикам лидер молдавской Партии социалистов, контролирующей большинство в парламенте страны, и экс-глава республики Игорь Додон. Он написал об этом 5 апреля в телеграм-канале.

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«Считаю реальным ввоз в страну в течение ближайших 25−30 дней не менее 300 тысяч доз вакцины (в том числе 180 тысяч из РФ) и вакцинацию за счет государства не менее 100 тысяч граждан из группы повышенного риска, так чтобы общее количество вакцинированных превысило 150 тысяч человек», — отметил Додон.

Также он призвал аппарат молдавского президента «и других безответственных политических лидеров» прекратить в нынешних условиях политическую борьбу и дискуссии о выборах и сосредоточиться на преодолении пандемического, социального и экономического кризиса в стране.

«Мы должны срочно обеспечить массовую вакцинацию населения для достижения удовлетворительного уровня коллективного иммунитета. Для этого нужно ввезти в страну не менее 1 млн. доз вакцины, а процесс иммунизации должен быть хорошо организован для обеспечения ежедневной вакцинации не менее 8−10 тысяч граждан (эта цель должна быть достигнута до конца июня)», — добавил бывший президент республики.

При этом Додон подчеркнул, что жизнь граждан Молдавии имеет приоритетное значение перед любыми политическими амбициями.

«Сейчас мы все вместе должны помочь тем, кто трудится ради спасения жизней людей, и быть рядом с ними в их трудной борьбе», — заключил он.

Отметим, по состоянию на 4 апреля в Молдавии было выявлено в общей сложности 235 087 носителей коронавируса за весь период пандемии.