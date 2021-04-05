Москва, , 11:29 — REGNUM Украинские вооружённые силы имеют достаточно ресурсов для полномасштабного наступления в Донбассе. Об этом 5 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин на телеканале «Россия 24».

Танк ВСУ Mil.gov.ua

«Физически возможности такие со стороны Украины есть. Технические — тоже. У Украины для этого всё готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины? Посмотрим», — заявил Пушилин.

По его словам, в поведении украинской стороны в настоящее время прослеживается очевидная «политическая составляющая».

«Это очень чётко отражается на переговорной площадке. Мы здесь фиксируем полный саботаж и блокирование вопросов, (попыток) обсудить, найти решение, чтобы не было той эскалации и полноценной войны, к которой сейчас готовится Киев», — указал он.