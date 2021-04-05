Москва, , 11:29 — REGNUM Через политику дедолларизации Россия снижает риски, обусловленные современной геополитической ситуацией — непредсказуемостью введения политических и экономических ограничений со стороны стран Запада, в первую очередь администрации США, которые могут затронуть и российские зарубежные долларовые активы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

«Валютная структура международных резервов РФ определяется товарной и географической структурой внешней торговли. По мере расширения экспортного ассортимента и увеличения торговли со странами «дружественных» экономических блоков можно ожидать и дальнейшее сокращение доли доллара в международных резервах РФ. Пока же поступления за экспорт Россия получает в основном в долларах, эта валюта сохранит довольно существенное место в структуре российских активов. Не стоит забывать и о большом внешнем корпоративном долге России, который также в основном имеет долларовую номинацию», — пояснила Воронкова.

Как полагает экономист, снижение роли доллара в экономике РФ за должно позитивно сказаться на стабилизации валютного рынка, курса национальной денежной единицы.

«Однако важно серьезно оценивать последствия использования недолларовых вложений, ориентируясь на их реальную покупательную способность, прогнозируя их динамику исходя из уровня развития и потенциальных возможностей тех экономик, на которые они опираются», — подчеркнула Воронкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доля рубля в валютных поступлениях из стран ЕАЭС составляет в настоящее время примерно 70%, а рублевые платежи превышают 75%.

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