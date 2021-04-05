Ростов-на-Дону, , 11:29 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались пять пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 5 апреля.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались три женщины в возрасте от 48 до 84 лет и двое мужчин в возрасте 57 лет и 81 года. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии жертвами коронавируса стали 3 676 жителей Ростовской области.

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