Москва, , 11:28 — REGNUM Доля рубля в валютных поступлениях из стран ЕАЭС составляет в настоящее время примерно 70%, а рублевые платежи превышают 75%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Австралийские доллары

«Валютную политику на усиление своих национальных валют в международном обороте поддерживают многие страны. Постепенно снижается долларовый оборот в расчетах между странами ЕАЭС. Доля рубля в валютных поступлениях из стран ЕАЭС составляет в настоящее время примерно 70%, а рублевые платежи превышают 75%. В расчетах между Россией и Китаем всё больше используются национальные валюты этих стран. По оценкам, их доля во взаимной торговле составила примерно четверть от общего оборота, — сказала Воронкова. — Тенденции развития многополярности мировой валютной системы просматриваются и в деятельности международных финансовых организаций».

На это, как пояснила Воронкова, указывает тот факт, что МВФ с 2016 года признал китайский юань в качестве приоритетной мировой валюты. А круг рекомендованных МВФ валют в качестве резервных расширен за счет австралийского и канадского доллара, представляющих достаточно устойчивые экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова пояснила, что дедолларизация в РФ не означает, что американская валюта будет абсолютно исключена из поля деятельности российских участников внешнеэкономических отношений.

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