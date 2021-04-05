Екатеринбург, , 11:32 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 141 случай заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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С начала пандемии COVID-19 в области выявили уже 83 192 таких случая. Для сравнения, 4 апреля 2021 года в регионе зарегистрировали 136 носителей коронавируса.

За минувшие сутки диагноз подтвердили жителям Екатеринбурга (54 человека), Артемовского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Серова, Сысерти и Талицкого городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге провели рейд по соблюдению требований «масочного режима» в общественном транспорте.

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