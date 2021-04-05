Москва, , 11:35 — REGNUM Истребители Су-30СМ и Су-35 позволяют выходить за грань дозволенного, они расширили возможности высшего пилотажа. Об этом командир «Русских витязей» Сергей Щеглов рассказал 5 апреля в связи с 30-летием пилотажной группы.

По его словам, аэродинамика у Су-30СМ и Су-35 такая же, как у Су-27. У новых боевых машин более мощные двигатели и современная авионика. Пилоту не приходится следить за тем, чтобы не выйти за критические параметры, такие как угол атаки и перегрузка.

«То, что раньше для самолёта считалось критическим режимом, когда он не управлялся, сейчас это вполне управляемый режим. Раньше «штопор» — это было что-то за гранью дозволенного, а сейчас — вполне себе корректный манёвр», — сказал Щеглов в беседе с ТАСС.

Так, на выступлении в Малайзии пилоты применяли режим «Манёвр», когда скорость сбрасывается до нулевой, а фигуры пилотажа выполняются на закритических углах атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, Су-35 впервые пополнили группу «Русские витязи» в ноябре 2019 года. Это единственная пилотажная группа в мире, выступающая на тяжелых истребителях Су-30СМ и Су-35, а ранее — на Су-27.

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