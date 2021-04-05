Барнаул, , 11:27 — REGNUM Любой лидер общественного мнения, неважно — блогер он или нет, должен понимать, что его слова весят чуть больше, чем слова «Пети Сидорова» из интернета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский политтехнолог Антон Понкрашёв, комментируя просьбу Лиги безопасного интернета проверить одно из интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ:

Надзор Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы пришли с вами к тому, что за словами, даже в интернете, надо следить, потому что анонимность — это миф. Поэтому следить за тем, что ты пишешь или говоришь, надо внимательнее, особенно если у тебя большая аудитория».

На вопрос о целесообразности уравнивания блогеров-миллионников в правах со средствам массовой информации Антон Понкрашёв напомнил, что такая попытка уже предпринималась:

«Реестр блогеров создавался, потом его закрыли. Там у блогеров с большой аудиторией были равные права и ответственность. В итоге ничего не вышло. Дело не уравнении, а отношении к информации. Сейчас и СМИ могут иногда такое выдать, что кажется, будто читаешь какого-то блогера. Нужно всем научиться ценить слова и нести за них ответственность».

Как сообщало ИА REGNUM, Лига безопасного интернета попросила МВД проверить интервью Дудя на пропаганду наркотиков. Общественная палата России (ОПР) поддержала. Также в ОПР рассчитывают, что Госдума вернётся к рассмотрению законопроекта, который бы уравнял в правах и обязанностях СМИ и других «лидеров общественного мнения».

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